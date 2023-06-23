الامن اللبناني يفكك عصابة لتهريب المخدرات ابطالها اطفال

قالت السلطات الأمنية اللبنانية انها تمكنت من تفكيك أخطر وأكبر شبكة لترويج المخدرات معظم زبائنها من طلاب المدارس والجامعات وذلك بعد عملية ضخمة لشعبة المعلومات

وقال بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي إن "النتيجة أوقعت بأخطر شبكات تجارة وترويج المخدرات بالجملة ضمن محافظة جبل لبنان وتمكنت قوى الامن خلالها من توقيف تسعة متورّطين وضبط 46 كلغ مخدرات منها، 34 كلغ كوكايين موضّبة بأكثر من 13000 مظروف".

وتحدثت عن مشاهدة احد الاطفال من الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني يحمل حقيبة مدرسية بشراء المخدرات ليتعاطاها، الامر الذي أحدث صدمة لدى شعبة المعلومات"

وقالت المصادر ان غالبية المتورطين من مواليد ما بعد التسعينيات ويتم استهداف شريحة كبيرة من الشّباب اللبناني بخاصةٍ طلاب المدارس والجامعات.

واقر المتهمون بالترويج والتعاطي ونقل المخدرات وعن تخزينها وحفظها داخل شقق معدة واعترف اخرون بتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية وتنفيذ عمليات مراقبة في أماكن تخزين وتوزيع المواد المخدرة.