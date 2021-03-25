الامن الليبي يكشف تفاصيل اغتيال محمود الورفلي

كشفت الغرفة الأمنية في بنغازي عن تفاصيل مقتل الرائد محمود الورفلي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا وتنفيذ اعدامات ميدانية

وبدات النيابة العسكرية ببنغازي عملها في حادثة اغتيال المقدم محمود بوسيف الورفلي وبعد التحريات ومتابعة ما توصل إليه فريق التحقيق في اغتيال "المرحوم المقدم محمود مصطفى أبوسيف الورفلي، تم القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم".

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وأكدت الغرفة الأمنية أن النيابة العسكرية في بنغازي باشرت التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وفقا للإجراءات القانونية وبما يكفل حق الجميع.

وأهابت بكافة المواطنين التعاون في إبلاغ الغرفة أو اقرب جهة أمنية بأي معلومات تفيد إجراءات التحقيق.

موصفات السيارة التي شاركت باغتيال الورفلي

ونشرت الغرفة مواصفات السيارات التي شاركت في عملية الاغتيال، وقالت إنها سيارة من نوع "تويوتا تندرا" رباعية الدفع لونها سمائي معتمة الزجاج موديل 2020 بدون لوحات معدنية، وكانت آخر ظهور لها في بوابة بنغازي الغربية، وسيارة "تايوتا فجعة" معتمة بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى سيارة "نيسان باترول سفاري" بيضاء اللون معتمة بدون لوحات معدنية.

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