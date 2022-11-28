الامن المغربي يقتل موريتانيين على حدود الصحراء الغربية

ادان نشطاء وسياسيين موريتانيين ما وصفوه بـ "الارهاب المغربي" بعد الكشف والاعلان عن مقتل مواطنين موريتانيين برصاص القوات المغربية على الحدود مع الصحراء الغربية التي تطالب بالاستقلال.



مصدر للبوابة: المغرب قتل موريتانيين بالدورنات



ووفق مصدر مسؤول في جبهة البوليساريو تحدث للبوابة فان القوات المغربية التي تسيطر على منطقة الصحراء الغربية اقدمت على اعدام وحرق عدد من المواطنين الموريتانيين داخل حدود بلادهم وتحديدا في منطقة بنعميرة مستخدمين طائرات الدورن المسيرة

نشطاء موريتانيا يدينون صمت حكومة بلادهم

النشطاء الموريتانيين ادانو صمت حكومة بلادهم واشارو الى ان موريتانيا التي تحتفل بعيد الجيش وبالذكرى الـ 62 للاستقلال هذه الايام عاجزة عن حماية مواطنيها او ادانة ما وصفته بـ "الارهاب المغربي" واعدام مواطنيهم بدم بارد.

وطالب النشطاء حكومة بلادهم باستدعاء ومحاسبة القتلة وتطالبهم بالكف عن جرائمهم وفق تعبير النشطاء الموريتانيين

صمت موريتاني



ولم تطلق الحكومة الموريتانية اي تصريح عن الحادثة التي كشف عنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين موريتانيين

وكانت الطائرات المغربية قد اقدمت في الاول من نوفمبر العام الماضي 2021 على قتل عدد من سائقي الشاحنات الجزائريين الذين يعملون على نقل البضائع بين الحدود الجزائرية والصحراء الغربية التي تطالب بالاستقلال عن المغرب منذ عدة عقود، وانكرت القوات المغربية في البداية اقدامها على قتل السائقين الجزائريين وادعت انهم وقعو في حقل الغام على الحدود الجزائرية المغربية الموريتانية