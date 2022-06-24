الامن يعتدي على المراجعين للقنصلية السورية باسطنبول

اعتدى عناصر من الامن السوري على المراجعين للقنصلية السورية في اسطنبول، الامر الذي دفع قوات الدرك التركية للتدخل وفض الاشتباك بين الطرفين، وهو ما دفع القنصلية لتعليق عملها الى يوم الاثنين.

اعلان عن يوم مجاني في القنصلية السورية

واعلنت القنصلية السورية في اسطنبول عن يوم مجاني لانجاز المعاملات، بعد تعطل خدمة حجز الدور حيث تجمع المئات من السوريين، حيث ان الكثير من الرعايا السوريين ينتظرون منذ اشهر الحصول على موعدٍ عبر الدفع لمكاتب السماسرة، ومن دون جدوى؛ فاستغلو الفرصة منذ يوم امس الخميس وقد اكتفت بعدد محدود لاتمام المعاملات، فعادو اليوم الجمعة لانهاءها

المراجعون وصلو من كافة الولايات التركية مستغلين اليوم المجاني وبعيدا عن المحسوبية والواسطات

مناوشات مع الامن السوري في القنصلية باسطنبول

ومع التجمهر وقيام احد موظفي القنصلية باهانة الناس، بدأت مناوشات ومشادات كلامية، قبل ان تتطور لعراك بالايدي ، ومن ثم تم استدعاء امن السفارة الذي بدورة استدعى قوات الدرك التركي التي وصلت بتعزيزات مستمرة لفض المناوشات

تعليق الدوام الى الاثنين

وغير آبهة بمعاملات المواطنين، اعلنت القنصلية عن تعليق دوامها الى يوم الاثنين وإيقاف تقديم خدماتها للمراجعين بسبب ما وصفته بـ "عطل تقني"

شهادة صحفي سوري ادلى بشهادته لموقع تلفزيون سوريا المعارض

تعرض الصحفي السوري "علاء الأحمد" للاعتداء على يد موظفي أمن القنصلية

الأحمد: "تم الاعتداء علي من قبل شرطة حراسة القنصلية، بالشتائم والضرب والخنق

عندما اندلعت المناوشات قررت ممارسه عملي كصحفي فانتبه لي عنصر امن القنصلية ووجدها فرصة للاعتداء

فجأة ظهر زميل له من خلفي ووضع هو الآخر يده على رقبتي وظل يشدّ عليها إلى أن تدخّل الناس وخلصوني من أيديهم.

خطوات استصدار جواز سفر من القنصلية السورية في اسطنبول: