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الاموال القطرية في طريقها لغزة بعد تأخر بسبب العنف على الحدود

الاموال القطرية في طريقها لغزة بعد تأخر بسبب العنف على الحدود
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