الاميرة هيا تطالب بالوصاية على طفليها والمحكمة تؤجل الجلسات الى 11 نوفمبر

اجلت محكمة بريطانية الى 11 نوفمبر المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في طلب الأميرة للوصاية على طفليهما.وقالت مصادر بريطانية ان الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلبت خلال جلسة استماع في محكمة بريطانية الحصول على أمر حماية من الزواج القسري.

وبدأت جلسات النظر في القضية يوم الثلاثاء في لندن.

ولم يعرف تفاصيل طلب الحماية من الزواج القسري الذي تقدمت به الأميرة، بحسب ما ذكرت وكالة برس اسوشييشن المحلية.

وسمح القاضي للإعلام بنشر نبأ أن الأميرة هيا تقدمت بالطلبات، كما استمعت المحكمة إلى أن الشيخ محمد تقدم للمحكمة العليا بطلب إعادة أطفاله إلى دبي.

ويمكن لهذه الطلبات التي تقدمت بها الأميرة هيا، أن تساعد الشخص الذي أجبر على الزواج أو يجبر على البقاء في زواج، حيث يتاح للشخص المتضرر أو شخص أخر بتصريح من المحكمة التقدم بهذا الطلب في حال التعرض لـ"القوة الجسدية، والضغط العاطفي، أو التهديد أو أن يكون الشخص ضحية للإساءة النفسية"، بحسب قانون أوامر الحماية.

ورفض القاضي طلبا من محامي الشيخ محمد فرض قيود على نشر بعض التفاصيل، واعتبر أنه "هناك اهتمام عام ... بالإجراءات المنظورة أمام المحكمة".

وكان القاضي ماكفرلين، قد قرر سابقا، السماح فقط للصحافيين المعتمدين العاملين مع وسائل الإعلام التي مقراتها ضمن النطاق القضائي لإنجلترا وويلز، بحضور إجراءات المحكمة.

وسُمح لمراسلين من هيئات إعلامية لا تتخذ من بريطانيا مقرا بالحضور ولكن تم إبلاغهم أنهم لن يتمكنوا من سماع الإجراءات.

وتدور معركة قضائية بين الزوجين حول مصلحة طفليهما، ويرأس جلسة الاستماع رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا لإنكلترا وويلز، القاضي أندرو ماكفرلين، ويتم النظر في القضية في مجمع محاكم العدل الملكية في لندن، حيث من المقرر أن تجري الجلسة الأولية، اليوم الثلاثاء.

وبالإضافة إلى الحصول على أمر حماية من الزواج القسري وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة، طلبت الأميرة هيا الوصاية على طفليهما، اللذين غادرت معهما دولة الإمارات.

وفي هذه الأثناء تقدم الشيخ محمد بن راشد بطلب إعادة أبنائه إلى دبي، كما طلب من المحكمة فرض قيود على نشر تفاصيل الأوامر، وهو طلب رفضه القاضي. وحكم السير أندرو مكفارلين بأن هناك "اهتماما عاما، بالإجراءات المنظورة أمام المحكمة".

من هي الأميرة هيا؟

ولدت الأميرة هيا في الأردن وتعلمت في مدارس خاصة في بريطانيا، وهي بطلة أولمبية في الفروسية وأخت غير شقيقة للعاهل الأردني الحالي، الملك عبد الله الثاني.

تزوجت الأميرة من الشيخ محمد بن راشد في عام 2004، لتصبح الزوجة السادسة و "الأصغر سنا".

ويقال إن الشيخ البالغ من العمر 70 عاما، وهو الملياردير صاحب إسطبلات "غودلفين" لسباقات الخيل، لديه 23 طفلا من زوجات مختلفات وفق موقع بي بي سي البريطاني

وهربت الأميرة هيا، البالغة من العمر 45 عاما، في البداية إلى ألمانيا طلبا للجوء هذا العام، واتضح بعد ذلك خلال الشهر الجاري أنها تسكن في منزلها بالقرب من قصر كينسنغتون في وسط لندن.

ويُعتقد أن الأميرة هيا ترغب في الإقامة في المملكة المتحدة. بيد أنه إذا طلب زوجها عودتها إلى دبي، فقد يشكل ذلك صداعا دبلوماسيا لبريطانيا التي تربطها علاقة وثيقة بالإمارات.

وكان الشيح محمد بن راشد قد كتب قصيدة غاضبة نشرها عبر صفحته على موقع انستغرام يتهم فيها امرأة مجهولة بالغدر والخيانة.

ما الذي دفعها إلى الفرار؟

قالت مصادر قريبة من الأميرة في وقت سابق الشهر الجاري إنها اكتشفت مؤخرا حقائق مقلقة وراء العودة الغامضة للشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، العام الماضي، والتي هربت من الإمارات بحرا بمساعدة فرنسي، لكن تم اعتراضها من قبل مسلحين قبالة سواحل الهند وأُعيدت إلى دبي.

ودافعت الأميرة هيا في ذلك الوقت، عن سمعة دبي في الحادثة، وزعمت أن الشيخة لطيفة كانت "عرضة للاستغلال" وأصبحت "آمنة الآن في دبي"، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إنها اختطفت قسرا ضد إرادتها.

ومنذ ذلك الحين، زعمت مصادر أن الأميرة هيا علمت حقائق جديدة بشأن القضية، وبالتالي تعرضت لعداء متزايد وضغوط من أفراد عائلة زوجها.