الامير حسين يقود وفد الاردن لاول مرة: هؤلاء يحضرون قمة الجزائر؟

يتوافد القادة العرب الى الجزائر للمشاركة في القمة الـ 31 التي تستضيفها البلاد اليوم الثلاثاء، وسجل حضور ولي عهد الاردن الامير حسين لاول مرة نيابه عن والده الملك عبدالله الثاني فيما تراجع العاهل المغربي عن المشاركة لاسباب متضاربه.

الزعماء وقادة الوفود الواصلون

وحتى الساعات الاولى من فجر الثلاثاء موعد انعقاد القمة وصل الى العاصمة الجزائرية كل من :

رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثماني غزالي الذي كان أول الواصلين للمشاركة في القمة العربية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد وهو الممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يتولى مسؤولية تمثيل البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون

الممثل الخاص لملك البحرين محمد بن مبارك آل خليفة.

الرئيس السنغالي ماكي سال كضيف شرف بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بصفته رئيس منظمة عدم الانحياز

ترقّب وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان

يصل الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ممثلاً للملك، بعدما تعذرت مشاركة ولي العهد محمد بن سلمان لأسباب صحية،

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

ملكا الاردن والمغرب يتغيبان

في الغضون قرر الملك الأردني عبد الله الثاني إنابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، للمشاركة في القمة، أما الملك المغربي محمد السادس، فأُعلن عن تراجعه عن حضور القمة، واناب عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة