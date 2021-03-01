الامير هاري يكشف سبب مغادرته القصر

كشف الامير البريطاني هاري سبب مغادرته القصر الملكي وتخليه عن كافة القابه وصفاته ، وفاجأ الأمير هاري العالم خلال لقائه الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، باسباب الرحيل إلى أميركا مع زوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل.

يخاف على زوجته

وتحدث الامير هاري عما حدث مع والدته الاميرة ديانا وقال خلال اللقاء:

اخشى ان يعيد التاريخ نفسه، في اشاره الى احتمال مقتل زوجته التي بدا عليها الحمل ملمحا الى ما حدث مع والدته الأميرة ديانا التي توفيت عن عمر ناهز 36 عاما، في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال محاولتها الهروب من مصوري "الباباراتزي".

وأضاف الأمير هاري لأوبرا: "أشعر بالراحة والسعادة بأن أكون جالسا هنا وزوجتي بجانبي، لأنني لا أستطيع أن أتخيل كيف كان الوضع بالنسبة لها (الأميرة ديانا).. أن تخوض هذه التجربة وحدها". وتابع: "لقد كان الأمر صعبا بشكل لا يصدق لنا نحن الاثنين، لكن على الأقل كنا نملك بعضا البعض".

الاميرة ديانا برفقة الامير هاري

الصحافة دفعت الامير هاري للرحيل

وكان الأمير هاري قد قال في لقاء سابق أيضا مع مقدم البرامج البريطاني جيمس كوردون، إن أحد أبرز الأسباب التي دفعته للرحيل من بريطانيا، كانت الصحافة التي تدخلت في كل تفاصيل حياته، معتبرا أنها عاملت زوجته ماركل بـ"تنمر" و"عنصرية".

يذكر أن ماركل هي من أب أبيض البشرة وأم أميركية من أصول إفريقية. وسبق أن أعربت عن عدم سعادتها خلال إقامتها في المملكة المتحدة، بسبب الصحافة البريطانية.

معاناة الاميرة ديانا

وكانت الأميرة الراحلة قد عانت لسنوات خلال زواجها من الأمير تشارلز، واعترفت في لقاء تلفزيوني بأنها غير سعيدة في الحياة مع العائلة المالكة، خاصة وأن زوجها كان يخونها مع كاميلا، زوجته الحالية. كما أنها لم تكن تحتمل تدخل الصحافة الدائم في حياتها الخاصة.