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الانتخابات الاسرائيلية: اكتشاف كاميرات زرعها يهود متطرفون بمراكز اقتراع للعرب

الانتخابات الاسرائيلية: اكتشاف كاميرات زرعها يهود متطرفون بمراكز اقتراع للعرب
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