الانتخابات الروسية: منافسة شرسة للوصول الى الكرملين

تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية «مجلس الدوما» بشكل إليكتروني بمشاركة 14 حزبًا، فيما وصف الرئيس الروسي مشروع “التصويت الذكي” الذي تتبناه المعارضة الروسية بالاستفزازات التي تضر بالناخبين وتعرقل مسار الانتخابات.

ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء بأصواتهم من الجمعة إلى الأحد لانتخاب 450 نائبا في مجلس الدوما، نصفهم عبر نظام القائمة النسبية والنصف الآخر عبر الغالبية.

حذف تطبيق المعارضة

واتهمت حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني الجمعة غوغل وآبل بالرضوخ للكرملين بعد حذف التطبيق المخصص للهواتف المحمولة والذي يسمح بتنظيم التصويت ضد حزب الرئيس فلاديمير بوتين، في اليوم الاول من الانتخابات التشريعية في روسيا.

واكد المتحدث باسم الكرملين أن شركتي آبل وجوجل الأمريكيتين العملاقتين امتثلتا للقانون الروسي بحذف تطبيق المعارضة المخصص للهواتف المحمولة والذي يهدف إلى تشجيع التصويت الإلكتروني ضد مرشحي الحزب الحاكم.

ومنذ أسابيع، تزيد موسكو تحذيراتها لشركات الإنترنت العملاقة التي ترفض إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، خصوصا منشورات حركة نافالني المحظورة بسبب "التطرف" منذ حزيران/يونيو.

كذلك، تم استدعاء ممثلين لشركتي غوغل وآبل الخميس أمام لجنة في مجلس الاتحاد في البرمان الروسي. وتحدث مسؤولون روس عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منصات ترفض الامتثال للأوامر الروسية.

وقد حكم بالفعل على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعية، في مقدمها فسبوك، بدفع غرامات ثقيلة، كما تباطأ سير عمل تويتر بشكل كبير في روسيا منذ أشهر.

منافسة شرسة في الانتخابات الروسية

وتحظى الانتخابات باهتمام روسي كبير، إذ يتنافس عدد من الأحزاب الروسية الكبير مثل روسيا الموحدة، وحزب روسيا الشيوعي، والحزب الديمقراطي الليبرالي على عدد كبير من مقاعد البرلمان.

وأكدت تقارير أن الانتخابات تسير بشكل هادئ في شبه جزيرة القرم وفق الدستور الروسي، بعد تصريح الاتحاد الأوروبي بمعاقبة نحو 80 مواطنًا أوروبيًا يحضرون الانتخابات كمراقبين.

انتخابات على مدار 3 ايام

وبدأ الناخبون الروس المشاركة الجمعة، في الانتخابات التشريعية الموزعة على 3 أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي، في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة. وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا فياجتماع بث مباشرة عبر موقعها الرسمي: “هيا بنا ننتخب!”.

وفتحت مراكز الاقتراع أولا في أقصى الشرق الروسي، علما بأن في روسيا 11 توقيتا مختلفا.

ويتنافس في الانتخابات 14 حزبا على 450 مقعدا، أبرزها روسيا الموحدة والحزب الشيوعي.