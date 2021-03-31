الانتخابات الفلسطينية.. توافق بين البرغوثي والقدوة على تشكيل قائمة موحدة

أكدت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة "فتح"، الأسير مروان البرغوثي، أنه "جرى التوافق بين مروان البرغوثي والسياسي الفلسطيني ناصر القدوة، للتحالف في قائمة انتخابية واحدة"

ولفتت فدوى البرغوثي في اتصال هاتفي لـRT، إلى أن "زوجها وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، ناصر القدوة، في طور وضع الرتوش (اللمسات) الأخيرة على هذا الاتفاق".

وأفادت مصادر خاصة لـRT، أمس الثلاثاء، بأن مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله، تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.

وقالت المصادر إن الحوار بين البرغوثي ومركزية حركة "فتح" وصل إلى طريق مسدود.

وقاد المفاوضات من جانب حركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، الذي زار البرغوثي في سجنه، وبحث معه إمكانية خوض حركة "فتح" للانتخابات الفلسطينية المقبلة بلائحة واحدة، بالإضافة إلى الأنباء عن نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية، في وقت كانت حركة "فتح" قد أعلنت أن مرشحها هو الرئيس الحالي محمود عباس.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في كل الأراضي الفلسطينية، التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو.