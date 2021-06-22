الانتقالي الجنوبي متمسك باتفاق الرياض ويدعو الحكومة للعودة

تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بحماية الحكومة اليمنية بعد عودتها الى صنعاء واكد عزمه التعاون معها وفق ما نصت عليه اتفاقية الرياض

الانتقالي يثمن جهود السعودية

وفي بيان له، قال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي عبد الله الكثيري: "نثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي أثمرت عن التوافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن ووضع الالية المطلوبة لتوفير الحماية لها".

وأضاف: "نؤكد على أن ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة حكومة المناصفة إلى عدن غير صحيح، كما نؤكد أن الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

بن بريك دعا الحكومة للعودة الى صنعاء

وكان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، اللواء أحمد سعيد بن بريك، قد دعا في وقت سابق، الحكومة اليمنية للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن سريعا، من أجل تنفيذ مهامها، وفي مقدمتها الملف الخدمي.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.