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الانسحاب الاميركي ضربة قوية لأكراد سوريا والأسد يخطط لخطوته التالية

الانسحاب الاميركي ضربة قوية لأكراد سوريا والأسد يخطط لخطوته التالية
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