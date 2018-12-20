الانسحاب الاميركي يشمل وقف الغارات الجوية وباريس تحذر من فلول داعش

دافع ترامب في وقت سابق من يوم الخميس، عن قراره المفاجئ إعلان النصر على "داعش"

أفادت مصادر أمريكية مسؤولة بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات من سوريا، يشمل وقف الضربات الجوية الأمريكية هناك.

وجاء ذلك في تصريحات للمسؤولين أدلوا بها لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وقد دافع ترامب في وقت سابق من يوم الخميس، عن قراره المفاجئ إعلان النصر على "داعش" وسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا وسط انتقادات من بعض الجمهوريين ومخاوف حلفاء الولايات المتحدة وبعض القادة العسكريين الأمريكيين.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر في وقت مبكر إنه يفي بتعهد قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بالخروج من سوريا.

فرنسا

قال مسؤولون إن فرنسا ستبقي قواتها في شمال سوريا في الوقت الراهن في ظل عدم القضاء على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية واستمرار تشكيلهم خطرا على المصالح الفرنسية.

وفرنسا عضو بارز في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب المتشددين في سوريا والعراق ولها نحو ألف جندي بينهم أفراد من القوات الخاصة متمركزين في شمال البلاد إلى جانب القوات العربية والكردية.

وأبلغ دبلوماسيون فرنسيون رويترز الأربعاء بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كل الجنود الأمريكيين وعددهم 2000 من المنطقة كان مفاجئا لباريس. وبرر مسؤولون أمريكيون القرار بالقول إن الدولة الإسلامية هُزمت هزيمة تامة.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو لتلفزيون (سي-نيوز) "يظهر ذلك أن الأولويات تختلف وأن علينا أن نعتمد على أنفسنا في المقام الأول.. في الوقت الراهن سنبقى بالطبع في سوريا لأن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضرورية".