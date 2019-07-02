الانشقاقات تنهش حزب اردوغان بعد هزيمة اسطنبول

ترددت انباء عن تفتت وانقسامات يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يقوده الرئيس رجب طيب اردوغان في اعقاب الخسارة المدوية لبلدية اسطنبول وبفارق واسع وصل الى 800 الف صوت

وتشير معلومات اعلامية وتلميحات صحفية تركية ان انشقاقات الحزب الحاكم، تطفو إلى السطح أكثر فأكثر، وتحدثت صحيفة "خبرلر" التركية، ومجلة "شبيغل" الألمانية عن كمال أوزتورك المدير السابق لوكالة الأناضول للأنباء قوله مؤخرا إن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي السابق، التقى أردوغان قبيل انتخابات اسطنبول ومنحه تقريرا شاملا، تحدث فيه عن المشاكل التي يواجهها الحزب الحاكم في تركيا.

وأكد باباجان نيته مغادرة الحزب في القريب العاجل ورغبته في تشكيل حزب جديد، الأمر الذي اعتبره كثيرون ضربة قوية لأردوغان، باعتبار باباجان من مؤسسي هذا الحزب.

ولا يتوقف الأمر على باباجان، إذ تناقلت وسائل الإعلام، ومنها موقع "خبر ترك"، و"ترك برس"، أن وزير الخارجية السابق، داوود أوغلو، والوزير السابق، محمد شمشك، والرئيس التركي السابق، عبد الله غل، من المرجح أن يشكلوا حزبا جديدا أو أكثر من حزب وفق تقرير لموقع روسيا اليوم الالكتروني

من جانبه قال الكاتب والباحث التركي، جاهد طوز، إن "موضوع تشكيل الحزب الجديد طرح خلال العامين السابقين، لكن الأسماء الواردة كانت تنتظر الأرضية المناسبة، ومع الانتخابات السابقة توضحت الأرضية أكثر، ولهذا فإن تأسيس الأحزاب بات أكثر حضورا ومعقولية"، ملمحا إلى أنه قد يكون هناك حزب أو حزبان.

إلى ذلك قال الكاتب التركي، أحمد طاقان، المستشار السابق لعبد الله غل، وممثل صحيفة "يني جاغ" بالعاصمة أنقرة، إن الرئيس السابق غل وداوود أوغلو المقرب منه، والوزيرين السابقين علي بابا جان ومحمد شمشك، يستعدون لتأسيس حزب مركزي جديد سيكون في صفوف المعارضة الرئيسية.

واعتبر بعض المحللين أن تأسيس حزب جديد من شأنه أن يضر بحزب العدالة والتنمية.

كما ألمح الصحافي التركي، أتيان محجوبيان، المستشار السابق لداود أوغلو، إلى وجود مساع لعدد من المنتمين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتأسيس حزب جديد، قائلا: "الجميع يرون جيدا أن تركيا لا تدار بالشكل اللائق .. هناك بعض الشرائح داخل العدالة والتنمية غير راضية بالمرة عن التعيينات التي تتم من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن معايير اللياقة والكفاءة".

وخسر حزب العدالة والتنمية بلديه اسطنبول بعد ان سيطر عليها لمدة ربع قرن وتعتبر البلدية مقياسا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما سيهدد عرش الرئيس اردوغان