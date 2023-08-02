الانفجارات تدوي في كييف وأوديسا اثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة

دوت الانفجارات العنيفة صباح اليوم الاربعاء في العاصمة الاوكرانية كييف وتعطل بشكل جزئي احد موانئ أوديسا جنوب البلاد بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة يبدو انه ردا على الضربات الاوكرانية على ابراج سكنية وتجارية في موسكو يوم امس الثاثاء

وقالت القوات الاوكرانية انها تصدت الى الهجوم وأعلن حاكم أوديسا أوليغ كيبر أن هجوما بطائرات مسيرة روسية ألحق دمارا في البنية التحتية لأحد الموانئ ، وقال "نتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة"، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، في وقت لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

واوضحت القوات الاوكرانية انها تصدت لمسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" أُطلقت من بحر آزوف ومرت من البحر الأسود

وتنفي ايران التعاون مع القوات الروسية وتزويدها بالاسلحة والطائرات المسيرة

في الغضون اكدت مسؤولون وقيادات امنية وعسكرية الهجوم على كييف في ساعة مبكرة الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة. وتحدثت المصادر عن سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف

وتعتبر أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم أحد أهم الموانئ الأوكرانية، مركزا سابقا لتصدير الحبوب الذي كان يتم وفق اتفاق روسي اوكراني اممي برعاية تركية وسمح الاتفاق لشحنات تحمل حوالى 33 مليون طن من الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية. قبل ان تنسحب منه موسكو ، فيما كان مصدر اميركي يؤكد استغلال السلطات الاوكرانية لهذا الاتفاق لتهريب السلاح والمخدرات