الاوقاف الاردنية تنفي وجود اختلاسات مالية

نفت وزارة الاوقاف الاردنية الانباء التي تحدثت عن قيام احد موظفيها الكبار باختلاس مبلغ مالي من الاموال المخصصة لـ صندوق الزكاة

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاردن الدكتور علي الدقامسة، ان ما يتم تداوله عن منح صندوق الزكاة لأي قروض يتم تقسيطها على المواطنين عارية عن الصحة

واشار الى ان أموال الصندوق تصرف ضمن المصارف الشرعية المحددة بالدين الإسلامي الحنيف وانه لايوجد اي عملية اختلاس من قبل موظفي الصندوق.

وكانت تقارير رسمية مصدرها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاردنية اشارت الى انها رئيس لجنة زكاة وصدقات في العاصمة عمان 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه باختلاس 416 الف دينار (حوالي 586 الف دولار) من اموال الصدقات والزكاة، وفق بيان للهيئة تم تداوله يوم الاثنين الماضي

وقال البيان ان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف رئيس اللجنة الذي لم يذكر اسمه بعدما كشفت التحقيقات استيلاءه دون وجه حق على ٤١٦ ألف دينار من أموال الصدقات والزكاة خلال الأعوام من ٢٠١٧ - ٢٠٢١.

وكان مدعي الهيئة قرر في كانون الاول/ديسمبر الماضي، توقيف رئيس لجنة زكاة وصدقات اخر في عمان بتهمة الاستيلاء على 85 الف دينار (حوالي 120 الف دولار) من اموال الزكاة والصدقات.





وقالت الهيئة في بيان حينها ان رئيس تلك اللجنة كان يكلف أعضاءها بجمع الصدقات والتبرعات من المساجد والمتبرعين دون إيداعها في حساب رسمي مخصص لها لدى البنك حسب الأصول.

واضافت انه تبين بعد تدقيق قيود وسجلات اللجنة أنه تمكن من الاستيلاء على مبلغ 85 ألف دينار من التبرعات والصدقات من خلال تزوير سندات القبض والتلاعب بالبيانات المالية.

وتتبع لجان الزكاة والصدقات الى صندوق الزكاة في وزارة الاوقاف الاردنية.