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الاونروا لم تبلغ بعزم اسرائيل اقفال مدارسها بالقدس الشرقية

الاونروا لم تبلغ بعزم اسرائيل اقفال مدارسها بالقدس الشرقية
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