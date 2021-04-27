البابا فرنسيس للرئيس عون: "لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته"

أكد البابا فرنسيس في رسالة بعثها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون "أن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معا التي جعلت منه رسالة إلى العالم بأسره"

وجدد البابا فرنسيس رغبته في "أن تتحقق زيارته إلى لبنان"، مؤكدا "صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها".



ورفع البابا فرنسيس الدعاء "إلى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من أجل الخير العام في بلاد الأرز".

وقال في الرسالة "أوكل أمتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من أمير السلام بأن يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه".

رسالة البابا فرنسيس، جاءت ردا على كتاب تهنئة بعثه عون للبابا لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة الثانية التي بعث بها عون إليه على إثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة رسمية لزيارة لبنان.