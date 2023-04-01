البابا فرنسيس ممازحا الصحفيين: "ما زلت على قيد الحياة"

البوابة - مازح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لحظة خروجه من المستشفى، الصحفيين الذين حضروا للإطمئنان على صحته، وقال: "ما زلت على قيد الحياة".

وغادر "بابا الفاتيكان" مستشفى روما اليوم السبت، بعد 3 أيام من تلقي العلاج، عقب اصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وعاد البابا فرنسيس (86 عاماً) ، إلى الفاتيكان، بعد تلقيه العلاج اللازم في مستشفى جيميلي في العاصمة الايطالية، بعد أن اشتكى من صعوبات في التنفس.

Pope Francis stops on way out of Gemelli hospital to thank journalists for their work.



I ask him how he’s feeling, “Still alive!” he says. pic.twitter.com/M3x8XShBNM — Delia Gallagher (@deliacnn) April 1, 2023

واستجاب البابا فرنسيس بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية، حسب الفريق الطبي.

وتعتبر الفترة الحالية، من أكثر أوقات العام ازدحاما بالنسبة لبابا الفاتيكان، بسبب الأحداث والخدمات المقررة قبل عطلة عيد الفصح، كما أنه من المقرر أن يرأس قداس "أحد الشعانين" في اليوم التالي لعودته، إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.

Pope Francis leaving Gemelli Policlinic pic.twitter.com/bxarJUSO3e — Vatican News (@VaticanNews) April 1, 2023

يذكر أن البابا فرنسيس، استخدم خلال الأشهرالأخيرة كرسيا متحركا، بسبب مشكلات في الركبة أثرت على حركته الطبيعية، كما أنه خضع في عام 2021، لعملية جراحية لعلاج مشكلة القولون.

وبرغم حالته الصحية، قام البابا بالعديد من الرحلات إلى الخارج، فزار في فبراير/شباط الماضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في يناير/ كانون الثاني.

كما ترأس البابا مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي كان أول بابا يتنحى طواعية لعدة قرون، بسبب مرضه الشديد.