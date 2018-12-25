البابا فرنسيس يأمل في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
البابا فرنسيس
أعرب البابا فرنسيس الذي ركّز الثلاثاء في رسالته بمناسبة عيد الميلاد على مفهوم “الأخوّة” عن أمله في “استئناف الحوار” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الحبر الأعظم من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يمنح بركته للمدينة والعالم “آمل أن يكون عيد الميلاد مناسبة ليستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار ويسيروا على درب السلام لإنهاء نزاع” مستمرّ منذ سبعين عاما.
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