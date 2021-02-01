البابا مصمم على زيارة العراق بصفته "راعي المعذبين"

يعتزم البابا المضي قدما والقيام بالزيارة المقرر لها بين الخامس والثامن من مارس آذار ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

قال البابا فرنسيس إنه مصمم على زيارة العراق في أوائل آذار/مارس بصفته "راعي المعذبين" في حديث أدلى به الاثنين للخدمة الإخبارية الكاثوليكية الأميركية.

وشدد البابا على أنه حتى وإن كانت تعليمات التباعد الاجتماعي يمكن أن تُضطر العراقيين الى متابعته عبر شاشات التلفزيون، "فإنهم سيرون أن البابا موجود في بلادهم"، موضحًا مع ذلك أنه يمكن أن يغير رأيه في حالة حدوث موجة جديدة من كوفيد-19 في العراق.

يسجل العراق حاليًا أقل من 10 وفيات ناجمة عن فيروس كورونا وبضع مئات من الإصابات الجديدة يوميًا، مقابل الآلاف قبل بضعة أشهر.

وقال البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 84 عامًا "أنا راعي المعذبين".

واوضح البابا الذي يسافر دائمًا على متن طائرة مستأجرة إنه سيكون جاهزًا إذا لزم الأمر للسفر في طائرة ركاب عادية.

أعلن البابا في أوائل كانون الأول/ديسمبر أنه سيزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 آذار/مارس، في أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور الوباء والأولى التي يقوم بها بابا لهذا البلد.

البابا سيلتقي خلال زيارته المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني في مدينة النجف، وفي بغداد، سيقيم قداسًا في كنيسة سيدة النجاة التي تعرضت لهجوم دامٍ في عام 2010 أدى الى مقتل عشرات من المصلين.

كان البابا البولندي الراحل يوحنا بولس الثاني يعتزم زيارة العراق في كانون الأول/ديسمبر 1999، لكن ذلك لم يتحقق بعد مفاوضات مع الرئيس السابق صدام حسين.

وأكد البابا أنه لا يرغب في أن يخيب أمل الشعب العراقي للمرة الثانية، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية التابعة للأسقفية الأميركية والتي احتفلت الاثنين بالذكرى المئوية لتأسيسها.

وشهد العراق مقتل 32 شخصًا في 21 كانون الثاني/يناير في هجوم انتحاري مزدوج استهدف سوقًا مزدحمًا بوسط بغداد. وكان الهجوم الأكثر دموية في العاصمة العراقية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق لفرانس برس إن البابا سيلتقي خلال زيارته المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني في مدينة النجف.

وفي بغداد، سيقيم قداسًا في كنيسة سيدة النجاة التي تعرضت لهجوم دامٍ في عام 2010 أدى الى مقتل عشرات من المصلين.

وسيسافر الى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014، وسيزور مدينة إربيل حيث سيقيم قداسًا في استاد في كبرى مدن إقليم كردستان الذي لجأ إليه عدد كبير من المسيحيين بعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على بلداتهم وقراهم.

وقال ساكو إن البابا سيقيم صلاة مشتركة بين الأديان في أور في الجنوب، بحضور ممثلين لطوائف عراقية واسعة النطاق - من الوجهاء الشيعة والسنة واليزيديين والصابئة.

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