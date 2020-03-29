البابا يدعو لوقف للنار بمناطق النزاعات لحماية المدنيين من كورونا

انضم البابا فرنسيس الاحد الى نداء الامم المتحدة من اجل وقف فوري لاطلاق النار في مختلف مناطق النزاعات بهدف حماية المدنيين من فيروس كورونا المستجد.

وقال البابا اثر صلاة التبشير الملائكي "اخواني واخواتي الاعزاء، وجه الامين العام للامم المتحدة في الايام الاخيرة نداء من اجل وقف فوري وشامل لاطلاق النار في مختلف انحاء العالم بسبب الازمة الراهنة الناتجة من كوفيد-19 الذي لا يعرف حدودا".

واضاف الحبر الاعظم متحدثا عبر الفيديو من مكتبته الخاصة وليس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس، "اضم صوتي الى جميع من وجهوا هذا النداء وادعو الجميع الى التزامه عبر وقف أي شكل من اشكال الاعمال الحربية مع تسهيل اقامة ممرات للمساعدة الانسانية والانفتاح نحو الدبلوماسية وابداء اهتمام بمن يعانون وضعا بالغ الهشاشة".

ووجه الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الاثنين دعوة "الى وقف فوري لاطلاق النار في كل انحاء العالم" بغرض حماية المدنيين من كورونا المستجد.

كذلك، اعرب البابا الارجنتيني الاحد عن امله "ان يدفع الالتزام المشترك ضد الوباء، الجميع الى الاقرار بحاجتنا الى تعزيز الصلات الاخوية بوصفنا اعضاء في عائلة واحدة".

واعتبر ان "النزاعات لا يمكن ان تحل بالحرب. من الضروري تجاوز التباينات والخلافات عبر الحوار والسعي البناء الى السلام".

واكد البابا تعاطفه مع الاشخاص المضطرين الى العيش ضمن جماعات، كما في دور المسنين او الثكنات، وخصوصا المعتقلين.

وحذر من "خطر وقوع مأساة" داخل السجون بسبب الاكتظاظ، مطالبا السلطات ب"الاهتمام" بهذه المشكلة من دون ان يسمي بلدا محددا.

واعلن الفاتيكان السبت رسميا وجود ست اصابات بين موظفيه والمقيمين فيه، نافيا انتقال العدوى الى البابا او القريبين منه.