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البابا يدعو مسيحيي المغرب الى الابتعاد عن انشطة التبشير

البابا يدعو مسيحيي المغرب الى الابتعاد عن انشطة التبشير
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