البابا يعتذر عن ضربه يد امرأة جذبته إاليها لتصافحه (فيديو)

قال فرانسيس "نفقد الصبر العديد من المرات، هذا يحدث لي أيضا، أعتذر عن المثال السيء الذي قدمته".

تقدم بابا الفاتيكان فرانسيس الأربعاء باعتذار إلى امرأة مسكت يده بقوة بينما كان يتجول بين محبيه في ميدان القديس بطرس.

وقال فرانسيس قبل الاحتفال بالقداس في الفاتيكان "نفقد الصبر العديد من المرات، هذا يحدث لي أيضا، أعتذر عن المثال السيء الذي قدمته أمس".

وتسببت امرأة في إثارة غضب البابا فرنسيس الذي تحولت ابتسامته وتحيته لمحبيه إلى ضيق شديد بدا على وجهه الثلاثاء، بعد أن سحبته محاولة مصافحته.

فبعد أن أدى البابا صلاة الغروب في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، توجه ناحية الحجاج الذين جاءوا من مختلف البلاد في ميدان سان بيتر في الفاتيكان لمصافحتهم.

وبينما كان البابا يهم بالمغادرة بعيدا عن الحاجز الذي يقف خلفه الحجاج المحتشدون، فوجئ بامرأة تمسك يده بقوة وتسحبه نحوها.

الحركة المفاجئة يبدو أنها آلمت البابا، فضرب على يدها مرتين كي تترك يده، وبدا غاضبا محمر الوجه، ثم غادر المكان.



