قتيل وإصابات في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران



قتل شخص، وأصيب خمسة آخرون، السبت، في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية، بحسب التلفزيون الإيراني.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل لما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على مدينة نكشهر في إقليم سستان وبلوخستان جنوب شرق إيران، الذي يشهد اضطرابات بسبب عصابات تهريب المخدرات ومسلحين.

فيما قالت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن مجموعة تدعى "جيش العدل" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.