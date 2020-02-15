الباكستان: ندعم تركيا بالإرهاب الصادر عن الحدود السورية

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده تدعم السلطات التركية بخصوص قضاياها المتعلقة "بالإرهاب الصادر عن الحدود السورية"، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام باكستانية

ونقل موقع DAWN (الفجر) الباكستاني عن أردوغان قوله، إن تركيا تلقت "دعما قويا" من شعب ودولة باكستان بخصوص عملياتها العسكرية المنفذة في شمالي سوريا شهر أكتوبر المنصرم.

وأشاد الرئيس التركي بالتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، معربا عن استعداده لاستغلال جميع الطرق الممكنة من أجل "تحسين العلاقات مع باكستان وأفغانستان، باعتبارهما بلدين مجاورين لتركيا".

وكان أردوغان قال، أثناء زيارته لباكستان، إن بلاده ستواصل دعم الأخيرة والوقوف معها في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، مضيفا: "لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز معنا في حرب استقلالنا"