البت بأكبر قضايا الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء بمصر

بات في حكم المؤكد صدور أحكام محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، على 8 متهمين بالإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء البشرية داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة في مصر.

وأحال المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، 8 متهمين من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي، وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر كسب المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم.