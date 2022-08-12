البحث عن رضيعة إثر انهيار كوبري العزيزية بمصر

انهار جسر قرية العزيزية أثناء مرور عدد من الأشخاص عبره مركز منيا القمح في محافظة الشرقية بمصر.

وتمكن الأهالي من إنقاذ 3 أشخاص بينهم سيدة من مياه بحر مويس قبل قدوم فريق الإنقاذ، وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن سيدة كانت تحمل طفلة أثناء مرورها على الكوبري لحظة انهياره، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عنها.

يذكر أن كوبري قرية العزيزية كان يربط بين شرق القرية وغربها، ومر على إنشائه أكثر من 150 عاما تقريبا، في عهد الاحتلال البريطاني لمصر، وكان الكوبري مزينا بتماثيل أثرية.

وقالت الأم الناجية من الغرق، إن عمر طفلتها 8 أيام فقط.

وأشار الموقع إلى أن الأم ما زالت في صدمة وتعاني من صعوبة في الكلام.

جدير بالذكر أن وزارة الري المصرية كانت قد استجابت لأهالي قرية العزيزية وبدأت في ترميم الكوبري الآيل للسقوط، على نفقة الأهالي.



