البحرية الإيرانية توجه إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز

قامت البحرية الإيرانية بتوجيه إنذار لغواصة أمريكية في مضيق هرمز اليوم الخميس، الأمر الذي أجبرها على الصعود إلى سطح المياه.

وأكد قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا" وهي أحدث غواصة أمريكية، كانت تنوي المرور عبر مضيق هرمز من دون أن يتم كشف امرها باستخدام معداتها وقدراتها.



وأوضح ايراني أن غواصة "فتح" الإيرانية محلية الصنع،قامت برصد وكشفت مرور الغواصة الأمريكية باستخدام معداتها بكل سهولة.

لافتا إلى أنه ومن خلال التحذير باستخدام التكتيكات المعتمدة في هذه الحالات، تم اجبار الغواصة الأمريكية على الصعود إلى سطح الماء والسير عبر مضيق هرمز على سطح الماء.

وبين العسكري ايراني أن الغواصة الأمريكية كانت بصدد دخول المياه الإقليمية الإيرانية عندما غيرت مسارها وذلك عقب تلقي التحذير من غواصة "فتح" .

وشدد الإيراني أن طهران ستقوم بنقل هذه الحادثة الخطيرة إلى السلطات الدولية، التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا العمل المتهور.