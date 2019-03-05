البحرية الباكستانية تعترض غواصة هندية

آخر اعتراض قامت به السفن الباكستانية ضد الغواصات الهندية كان عام 2016

أعلنت البحرية الباكستانية، الثلاثاء اعتراض سفنها لغواصة هندية كانت ستدخل مياهها الإقليمية.

وأشارت البحرية الباكستانية في بيانها، أنّ الغواصة الهندية كانت ستدخل المياه الإقليمية الباكستانية في ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء، إلا أنه تم اعتراضها وإجبارها على العودة.

وأشار البيان إلى أنّ “اكتشاف البحرية الباكستانية لمكان الغواصات الهندية ذات التكنولوجيا المتطورة، تعد بمثابة خسارة للبحرية الهندية”.

وأشار البيان إلى أنّ آخر اعتراض قامت به السفن الباكستانية ضد الغواصات الهندية كان عام 2016، مؤكداً: “حرصا على تحقيق السلام، لم يتم استهداف الغواصة الهندية، هذا التصرف يعكس رغبة باكستان بتحقيق السلام”.

وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد، منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

وأسفر الهجوم، في 14 فبراير/ شباط الماضي، عن مقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

والثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه “معسكر إرهابي”، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

والجمعة، سلمت إسلام أباد إلى نيودلهي طيارا هنديا أسره الجيش الباكستاني، الأربعاء، عقب إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا في 1947، حيث نشبت 3 حروب، في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.