البحرية البريطانية تضبط مخدرات بملايين الدولارات في بحر العرب

ذكرت البحرية الملكية البريطانية، الاثنين، أن سفينة بريطانية كانت تقوم بدوريات في المياه بالشرق الأوسط ضبطت كمية كبيرة من مخدر الـ “ميثامفيتامين” تصل قيمتها السوقية لملايين الدولارات.

وجاء في بيان للبحرية أن طاقم المروحية “إتش إم إس دفندر” رصد السفينة أثناء دورية في الفجر بحثا عن مهربين في بحر العرب.

ولم تكن السفينة ترفع علم أي دولة ولا يبدو أنها سفينة صيد.

وضبط الطاقم 11 كيسا كبيرا تحتوي على الميثامفيتامين البلوري ويصل وزنها الإجمالي إلى 130 كيلوجراما، وبقيمة سوقية تصل إلى 3ر3 مليون جنيه استرليني (3ر4 مليون دولار).

وقال القائد ريتشارد هيويت إنه “فخور حقا” بأن الطاقم اعترض المخدرات قبل وصولها إلى الشوارع ، لكنه لم يحدد من أين جاءت المخدرات أو إذا كانت السفينة لديها وجهة واضحة. (د ب أ)