البحرية التركية تعترض وتطرد سفينة إسرائيلية قبالة قبرص

كشفت اسرائيل السبت، عن اعتراض البحرية التركية سفينة اسرائيلية قبالة سواحل قبرص قبل نحو اسبوعين قبل ان تقوم بابعادها.

وقالت وزارة البنية التحتية والطاقة والمياه الاسرائيلية ان سفنا تابعة لقوات البحرية التركية قامت "باعتراض وطرد سفينة أبحاث إسرائيلية، كانت تبحر قبالة شواطئ سواحل قبرص".

وبحسب الوزارة، فان السفينة المسماة "بات غاليم" تتبع لمركز "أبحاث البحر والبحريات" الذي يقع ضمن صلاحياتها.

وأوضحت مصادر اسرائيلية أن السفينة الإسرائيلية كانت بمهمة لم يتم الكشف عن أهدافها، حيث تم اعتراضها وطردها من قبل البحرية التركية عندما كانت تبحر في المياه الإقليمية القبرصية.

وأفادت القناة أنه كان على متن سفينة الأبحاث الإسرائيلية باحثون من جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، وذلك برفقة عالم جيولوجي قبرصي أجرى دراسة مشتركة بموافقة الحكومة القبرصية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة ونوعها.

وخلال الرحلة البحرية في المياه القبرصية، اقتربت سفن البحرية التركية من سفينة الأبحاث الإسرائيلية، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين، إذ اتصل ضباط البحرية التركية بقبطان السفينة البحثية الإسرائيلية على شبكة الاتصالات وشرعوا في استجوابه بشأن أنشطته في المنطقة، وذلك على الرغم من أنه كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث لم يكن للأتراك أي سلطة، على حد زعم الجانب الإسرائيلي.

وخلال ذلك، طلب ضباط البحرية التركية من قبطان سفينة الأبحاث الإسرائيلية مغادرة المكان على الفور وعدم مواصلة البحث، واضطرت السفينة الإسرائيلية إلى وقف العمليات والإبحار إلى منطقة أخرى.