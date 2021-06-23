البحرية الروسية توجه طلقات تحذيرية نحو مدمرة بريطانية

نفت بريطانيا جملة وتفصيلا الواقعة التي قالت روسيا انها حصلت في البحر الاسود.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس ديفندر" بعد "دخولها المياه الروسية في البحر الأسود"، في وقت نفت لندن هذه الاتهامات.

وأوضحت الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-24 أم" شاركت في العملية ونفذت قصفا احترازيا على طول مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، مشيرة إلى أن المدمرة البريطانية غادرت المياه الإقليمية بعد ذلك بوقت قصير بعد أن اخترقته لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع في لندن ادعاء الحكومة الروسية بإطلاق طلقات تحذيرية على سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة: "لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية على المدمرة التي تقوم طبيعي عبر المياه الإقليمية الأوكرانية وفقًا للقانون الدولي".