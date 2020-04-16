البحرية الفرنسية: 20 بحارا ما زالوا في المستشفى للعلاج من كورونا

قال متحدث باسم البحرية الفرنسية الخميس إن نحو 20 بحارا فرنسيا مازالوا في المستشفى بعد انتشار كبير لفيروس كورونا على متن مجموعة حاملة الطائرات شارل ديغول.

وقال المتحدث إريك لافو لراديو (آر إم سي) “يوجد نحو 20 حاليا في المستشفى”.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية الأربعاء إنه تم فحص 1767 بحارا معظمهم تقريبا من حاملة الطائرات شارل ديغول وثبت إصابة 668 على الأقل بالفيروس.

وأبحرت شارل ديجول إلى شرق البحر المتوسط في 21 يناير كانون الثاني لدعم العمليات العسكرية الفرنسية ضد المسلحين في العراق وسوريا، قبل أن تتحرك إلى المحيط الأطلسي ثم البلطيق.

وهناك شاركت في تدريبات مع أساطيل من شمال أوروبا في بحر البلطيق قبل العودة إلى تولون قبل أسبوعين من الموعد المقرر بعد أن ظهرت أعراض مرض كوفيد-19 على أفراد من الطاقم. (رويترز)