البحرية اليمنية تعثر على سفينة مفقودة
تم العثور على السفينة على بعد 23 ميلا عن سواحل سومطرة
عثرت البحرية اليمنية على سفينة مفقودة منذ يومين قرب جزيرة سقطرى المطلة على المحيط الهندي، وعلى متنها زهاء 30 شخصا.
وأوضح وكيل عام محافظة سقطرى رائد الجريبي، أنه تم العثور على السفينة على بعد 23 ميلا عن سواحل الجزيرة، مؤكدا أن جميع من كانوا على متنها من ركاب وبحارة بحالة جيدة.
وتحركت السفينة قبل يومين من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى باتجاه مديرية قصيعر بمحافظة حضرموت جنوبي اليمن قبل أن تصاب بعطل فني، وينقطع الاتصال بها
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