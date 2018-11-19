البحرينيون في الخارج يصوتون لمرشحيهم في الانتخابات البرلمانية

الاستعدادات لتأمين تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب

اعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية في البحرين، أن الاقتراع للانتخابات في الخارج ستجري غدا الثلاثاء في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بحرينية، بينها سفارة البحرين في الاردن.

وذكر بيان للجنة اصدرته اليوم الاثنين، ان عملية الاقتراع في الخارج ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الانتخابات يوم الثلاثاء 27 من الجاري.

واوضحت أنه جرى التنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج لانجاز كافة الاستعدادات لتأمين تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب حيث سيكون لكافة الناخبين المقيدين في جداول الناخبين الحق في التصويت في حال تواجدهم خارج مملكة البحرين يوم الاقتراع على أن يتم تلقائياً التأشير في النظام وفي جوازات سفرهم على إتمام ممارستهم لحقهم في الانتخاب لضمان مشاركتهم مرة واحدة فقط.