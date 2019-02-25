البحرين.. السجن لثلاثة من أقارب ناشط بارز

الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي

قالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الاثنين إن محكمة التمييز في البحرين أيدت حكما بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي ثلاث سنوات في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمل من أعمال الانتقام.

وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، في بيان أن محكمة التمييز البحرينية رفضت استئناف الأقارب الثلاثة.

وصدر الحكم بحق صهر الوداعي، سيد نزار الوداعي، وابن خاله محمود مرزوق منصور ووالدة زوجته هاجر منصور حسن في ديسمبر/ كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن