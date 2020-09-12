البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل يعد إجراء سياديا.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) السبت عن الشيخ راشد قوله إن ذلك يمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ورؤيته الثاقبة.

وأضاف أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.

وأوضح أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة عن التوصل لاتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين سيمثل “عهدا جديدا للسلام”.

وأدانت الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق، واعتبره بعضها إصرارا على “تنفيذ صفقة القرن”، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، البحريني، حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، كما وتعتبر هذه الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.