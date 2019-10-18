البحرين: العلاقات مع نظام الأسد لم تنقطع طوال السنوات الماضية

قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إن علاقات بلاده مع نظام الأسد لم تنقطع طوال السنوات الماضية.

وفي تصريح لصحفية "الشرق الأسط" السعودية، أوضح "آل خليفة" أن وجود بلاده الدبلوماسي في سوريا "لم ينقطع طوال هذه السنوات".

وأضاف أن "السفارة كانت مفتوحة لكن لم يكن بها دبلوماسيون، كان بها موظفون محليون، أما الآن، فقد أرسلت المنامة قائما بالأعمال إلى دمشق".

وفي الوقت ذاته، كشف الوزير البحريني أن أسلحة ومتفجرات إيرانية تم ضبطها مؤخرا "كانت كافية لتدمير نصف العاصمة المنامة".

واتهم في هذا السياق كلا من إيران وقطر بزعزعة استقرار المنطقة.

وقال إن الدوحة "تؤدي دورا في محاولة عرقلة الحل باليمن"، وذلك عبر "مواقفها الإعلامية التي تبثها".

وجاء حديث الوزير في سياق الإشارة إلى مباحثات تجري منذ أسابيع بين الحكومة الشرعية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين إماراتيا، بوساطة سعودية، بمدينة جدة.

وتظهر تسريبات متتالية للمجريات المباحثات وجود مساعي لمنح الانفصاليين نصف حقائب الحكومة الشرعية، مقابل عودتها إلى عدن، العاصمة المؤقتة، التي شهدت انقلابا مسلحا في آب/ أغسطس الماضي.