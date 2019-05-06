البحرين: تاييد احكام قاسية على متهمين بالارهاب

اكدت محكمة التمييز في البحرين الاثنين على الاحكام الصادرة بحق مجموعة اشخاص اتهموا بتشكيل خلايا وجماعات ارهابية

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة أيدت أيضا إسقاط الجنسية عن 47 شخصا، وأحكاما بالسجن المؤبد بحق 19 مدانا، والسجن لفترات تتراوح بين 5 و15 عاما لـ37 آخرين.

والتهم التي قامت عليها القضية تتضمن "تشكيل جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات". وذكرت أنه تم تأسيس هذه "الجماعة الإرهابية" والانضمام إليها "في إيران والعراق".

ويأتي قرار محكمة التمييز بعد أن ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشهر الماضي أحكاما بإسقاط جنسية 551 شخصا. ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.