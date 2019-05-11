البحرين تتسلم الدفعة الاولى كاملة من الدعم السعودي الاماراتي

قالت المنامة انها تسلمت الدفعة الاولى من دعم مالي سعودي اماراتي يقدر بـ 10 مليارات دولار

واعلنت وزارة المالية البحرينية إنه تم استلام 2.292 مليار دولار، واكدت ان الدفعة الثانية بقيمة 2.276 مليار دولار خلال العام الحالي.

وستستلم البحرين في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار، وفي عام 2021 نحو 1.846 مليار دولار، وفي عام 2022 نحو 1.421 مليار دولار، وستستلم 650 مليون دولار في عام 2023.

وكان الحلفاء الخليجيين قد تعهدو بتقديم مساعدات مالية للمنامة على مدى 5 سنوات لضمان استقرارها المالي وحماية العملة البحرينية ولمساعدتها على تنفيذ إصلاحاتها المالية.

وتواجه المملكة صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين، في وقت تمتلك فيه حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل.

وتنتج المملكة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا، كما تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبو سعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم حاجاتها النفطية.