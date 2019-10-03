البحرين تحذر مواطنيها من السفر الى العراق

دعت البحرين الخميس، مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها البلد الأخير.

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن مملكة البحرين دعت مواطنيها يوم الخميس إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية.

كما دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين البحرينيين في العراق "إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم".

كما دعت مواطنيها المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك "ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".

وطالبتهم بـ"توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة".

وفي وقت سابق الخميس، فرضت قوات الأمن العراقية حظرا للتجوال في العاصمة بغداد ومحافظات النجف وميسان وذي قار (جنوب)، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات التي خلفت حتى مساء الخميس 28 قتيلا ومئات الجرحى.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

