البحرين تدشن اكبر كنيسة في شبه الجزيرة العربية

دشنت البحرين اكبر كنيسة في شبه الجزيرة العربية ، حيث باتت "كاتدرائية سيدة العرب" الواقعة وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء، جنوب العاصمة المنامة الاكبر في المنطقة وهي التي لـ 2300 شخص، من الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

افتتاح رسمي لـ "كاتدرائية سيدة العرب"

افتتحت البحرين الخميس "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية بمنطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة، وأطلقت عليها اسم "كاتدرائية سيدة العرب". وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضم مستويين من المقاعد وتتسع لنحو 2300 شخص، على بعد حوالى 1,6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط، في جنوب البلاد.

وأفادت وكالة أنباء البحرين -وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني- بأن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح الكنيسة “الأكبر في منطقة الخليج العربي”.

حاجات روحية لجميع الناس

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين، لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن مسرورون (...) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".

وأكد الأب فياض أن "مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع هم أبناء الله والجميع مرحب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة".

جلالة الملك المفدى ينيب سمو الشيخ عبدالله بن حمد لافتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة الأكبر في منطقة الخليج العربيhttps://t.co/sENt4YLhbW pic.twitter.com/lt74jcwyjl — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) December 9, 2021

80 الف كاثولوكي في البحرين

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمال آسيويون من الهند والفلبين.

والأسبوع الماضي، وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين.