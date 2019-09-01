البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان وتنتقد حزب الله بعد الاشتباك بينه واسرائيل

دعت البحرين مواطنيها الاحد، إلى مغادرة لبنان على الفور مشيرة إلى "الأحداث والتطورات الأمنية" التي يمر بها هذا البلد، فيما انتقدت ضمنا حزب الله بعد الاشتباكات التي خاضها مع الجيش الاسرائيلي عبر الحدود.

وجاءت الدعوة التي اطلقتها وزارة الخارجية البحرينية بعدما قال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ مضادة للدبابات انطلقت من لبنان صوب قاعدة وآليات عسكرية وإنه رد بإطلاق النار على أهداف في جنوب لبنان.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود يوم الأحد مما أسفر عن "قتل وجرح" من كانوا في داخل الآلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن صفوفه لم تشهد سقوط أي قتلى أو جرحى.

وكانت البحرين نصحت مواطنيها في وقت سابق "بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصا على سلامتهم".

وفي ذات السياق، انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة حزب الله عقب الاشتباكات الحدودية بينه واسرائيل، متهما الدولة اللبنانية بالسكوت عنه و“التفرج” على التصعيد على حدودها.

وكتب الوزير البحريني في تغريدة على تويتر “اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها”.

وهذه ليست المرة الأولى يدلي الوزير البحريني بتصريحات تعتبر مؤيدة للدولة العبرية، اذ أكد الأسبوع الماضي أن “إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم. فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. انه دفاع عن النفس”.

وجاء هذا التعليق تعقيبا على غارات في لبنان وسوريا وحتى في العراق نسبت إلى الدولة العبرية.

