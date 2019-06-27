البحرين تستدعي سفيرها بالعراق بعد اقتحام متظاهرين للسفارة احتجاجا على ورشة المنامة- فيديو

استدعت البحرين سفيرها بالعراق بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مساء الخميس، مبنى سفارتها في بغداد احتجاجا على "ورشة المنامة"، وأنزلوا علم البحرين ورفعوا مكانه العلمين العراقي والفلسطيني.

واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان الحادثة باعتبارها "مرفوضة".

وقالت في البيان ”تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة“.

وقال موقع "السومرية نيوز" إن العشرات اقتحموا مبنى السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديدا بـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" التي قاطعها العراق.

وأضاف أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.



