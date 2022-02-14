البحرين تستقبل أول رئيس وزراء إسرائيلي في تاريخها

بدأ نفتالي بينيت مساء الإثنين، زيارة الى البحرين، هي الأولى لرئيس وزراء اسرائيلي الى الدولة الخليجية منذ اعلان الجانبين تطبيع العلاقات بينهما عام 2020.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية أن وزيري الخارجية عبد اللطيف الزياني والصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني كانا في استقبال بينيت لدى وصوله الى مطار البحرين الدولي.

كما شارك في الاستقبال "خالد الجلاهمة سفير البحرين لدى إسرائيل، وإيتان نائيه سفير إسرائيل لدى المملكة".

وسبقت هذه الزيارة زيارتان لوزيري الخارجية يائير لابيد، والدفاع بيني غانتس، خلال الأشهر الماضية.

وبشأن الزيارة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الإثنين: "سيلتقي رئيس الوزراء بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك بولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضاف البيان: "سيبحث الزعيمان المزيد من السبل لتعزيز العلاقات التي تربط الدولتين".

وتابع "كما سيبحث رئيس الوزراء وولي العهد أهمية السلام، والتطوير والازدهار في المنطقة، وبشكل خاص دفع للقضايا السياسية والاقتصادية قدما، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والابتكار".

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا عام 2020 عن تطبيع العلاقات بين البلدين. -