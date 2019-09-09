البحرين تشتكي قناة الجزيرة للجامعة العربية

قالت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الحكومة البحرينية، تقدمت بشكوى ضدها، لدى جامعة الدول العربية.

وأوضحت "الجزيرة"، أن سبب الشكوى، هو البرنامج الاستقصائي "ما خفي أعظم"، والذي تناولت إحدى حلقاته، وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين.

وعلق مقدم البرنامج، الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال، على القضية المرفوعة: "البحرين مشتكية ما خفي أعظم (اللاعبون بالنار) لجامعة الدول العربية، في شكوى رسمية لمجلس وزراء الخارجية العرب !!! لا تعليق".

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن الشكوى البحرينية، ستدون بشكل رسمي في اجتماع وزراء الخارجية المقرر الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ونقلت القناة عن المعارض البحريني عادل مرزوق، قوله إن "البحرين تتقدم بشكواها ضد القناة إلى جهة غير مختصة".

وتابع بأن "الشكوى تحرف محتوىً إعلامياً يتهم جهات في الحكومة البحرينية بدعم جماعات متطرفة كالقاعدة، إلى مسار سياسي بمنطقة الخليج غير ِذي صلة بتلك الاتهامات".

يشار إلى أن الحلقة التي أثارت ضجة واسعة، كشفت عن دعم البحرين لعناصر من تنظيم القاعدة، بهدف تنفيذ عمليات اغتيال ضد معارضين بحرينيين، بتكليف من الملك حمد بن عيسى.