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البحرين تشتري رادارات إسرائيلية مضادة للمسيرات

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 04:58
البحرين تقوم بشراء رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

كشفت شركة BATS  تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا عن صفقة بيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مع البحرين.

وأفاد بينا صادر عن الشركة أن "قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد. ويتضمن الحل تركيبات متعددة لرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم". 

وأوضح أن "تكنولوجيا الرادار المحدق GR12 لشركة BATS ستكون جوهر الحل، حيث سيوفر النظام مجالا متوسطا وبعيدا بالإضافة الى تحديد الهوية والتتبع بالقرب من الشاطئ، وتوصلهم الى صور حالة للوضع تكتيكية شاملة يتم عرضها للمشغلين". 

وأفاد البيان بأن "العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع أن يكون التسليم في عام 2022"، مضيفا: "شركة BATS فخورة بدعم تحسين القوات الدفاعية البحرينية، والحفاظ على تفوق تشغيلي، كان هذا العقد الأول للشركة في البحرين، ونتطلع إلى تعاونات قوية وطويلة المدى مع قوات الدفاع البحرينية".

كلمات دالة:البحريناسرائيل

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