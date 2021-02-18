البحرين تكشف سبب تأخر رد قطر على دعوتها للمحادثات

كشفت البحرين، النقاب عن السبب وراء تأخر قطر في الرد على دعوتها إلى عقد محادثات ثنائية بعد اتفاق العلا.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء برلماني حكومي مشترك عن بعد، بحضور رئيسي مجلس النواب والشورى البحرينيين، أمس الأربعاء، إن

المملكة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف: "أما عن الدعوة بشأن عقد مباحثات ثنائية مع قطر، فقد اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون، أن سبب تأخر الرد القطري، هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة إلى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".

وتابع: "بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية".

وقال وزير الخارجية البحريني: "لا تزال الدعوة قائمة. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين، لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة".